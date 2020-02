Madrid, minuto di raccoglimento per Kobe Bryant. Era così difficile farlo anche in Italia? (Di sabato 1 febbraio 2020) Al Santiago Bernabeu, in occasione del derby di Madrid tra Real e Atletico, il fischio d'inizio viene posticipato di un minuto per osservare il raccoglimento dedicato a Kobe Bryant, alla figlia Gianna Maria e alle altre 7 vittime morte nell'incidente in elicottero. Tutto molto bello. E anche tutto molto triste se paragonato a quanto "non accaduto" a San Siro pochi giorni fa in occasione della partita di Coppa Italia tra il Milan e il Torino. fanpage

COP25 - Greta Thunberg a Madrid : non abbiamo un minuto da perdere : Madrid, 6 dic. (askanews) – Non possiamo aspettare un minuto di più. Così Greta Thunberg, la giovane attivista pro-clima svedese, protagonista indiscussa a Madrid alla COP25, la conferenza dell’Onu sul clima: “Penso sia molto importante includere la giustizia ambientale quando si parla di giustizia sociale. Questo è un elemento molto importante, perché è anche il punto di partenza per altri giudizi”. “Penso che ...

sportli26181512 : #AtleticoMadrid #Milan Madrid, minuto di raccoglimento per Kobe Bryant. Era così difficile farlo anche in Italia?:… - AndreaLongo84 : A Parigi, prima di una partita del PSG, dedicano un ricordo a Kobe Bryant. A Madrid, prima del derby, dedicano un m… - Robimac69 : @CucchiRiccardo Stavo vedendo il derby di Madrid, ho cambiato canale un minuto.... e non ho cambiato più -