Juventus Fiorentina: Iachini si difende con un 532 molto compatto (Di sabato 1 febbraio 2020) Il match contro la Fiorentina di Iachini presenta alcune difficoltà per la Juventus. I viola si difendono molto passivi La Fiorentina di Iachini sta facendo molto bene contro le big. I viola hanno un approccio caratterizzato dalla grande attenzione difensiva: contro il Napoli si è visto un 532 molto corto senza palla, che ha ben coperto gli spazi (grande ripiegamento anche delle punte). La Juventus a volte è sterile contro avversari di questo tipo, dovrà dimostrare di essere più rapida ed efficace nel giro palla. Va però detto che l’assenza di Castrovilli complicherà le transizioni dei viola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

