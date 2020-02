Inzaghi saluta Armenteros e fiuta l’ennesimo allungo: “Ma non sarà semplice” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Consueta conferenza stampa pre-partita per Filippo Inzaghi. L’allenatore giallorosso ha presentato il derby in programma domani sera (ore 21) con la Salernitana al “Ciro Vigorito“. Di seguito le dichiarazioni del tecnico piacentino: Condizione – La squadra ha lavorato bene e siamo pronti. Abbiamo un’altra grandissima occasione considerando i risultati odierni. I punti di distacco sono tanti e potrebbero aumentare, anche se non sarà una partita semplice. Salernitana – Giocare questa partita con 18 punti in più è qualcosa di incredibile. La Salernitana ha una grandissima squadra, gioca un bel calcio ma affrontare il Benevento non è semplice con nessuno. Ci vorrà la miglior prestazione possibile perché il campionato di serie B è difficile, siamo stati noi a renderlo un po’ più semplice. Formazione – ... anteprima24

