Coronavirus dalla Cina: i contagi salgono a 12 mila, 259 i morti (Di sabato 1 febbraio 2020) In 'condizioni discrete' la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, dove altri 12 sono in attesa del test. Primo caso in Spagna. Pechino ammette ritardi nella gestione dell'epidemia. L'Australia blocca i voli repubblica

