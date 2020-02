Classifica Coppa del Mondo slittino 2020: Dominik Fischnaller a -61 da Repilov a due gare dalla fine (Di sabato 1 febbraio 2020) Al termine della terzultima gara della Coppa del Mondo di slittino Dominik Fischnaller è secondo in Classifica generale a quota 634, con 61 punti di ritardo dal russo Roman Repilov, primo con 695. Terza piazza per un altro russo, Semen Pavlichenko, con 609. Si preannuncia una grande lotta nelle ultime due prove stagionali. Classifica Coppa DEL Mondo slittino 1 Repilov, Roman RUS 695 2 Fischnaller, Dominik ITA 634 3 Pavlichenko, Semen RUS 609 4 Gleirscher, David AUT 515 5 Ludwig, Johannes GER 490 6 Mueller, Jonas AUT 471 7 Egger, Reinhard AUT 425 8 Loch, Felix GER 422 9 Kindl, Wolfgang AUT 381 10 Langenhan, Max GER 370 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIL oasport

