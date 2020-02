Beautiful anticipazioni: Flo e Zoe confesseranno il segreto sulla piccola Beth/Phoebe a Hope e Liam? (Di sabato 1 febbraio 2020) Che cosa succederà nell’imperdibile puntata di Beautiful in onda domani 2 febbraio 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Facciamo il punto della situazione: Reese ha portato a termine il suo piano. Dopo aver “rubato” la piccola Beth a Liam e a Hope facendo credere ai due che fosse morta, ha progettato il resto del piano. Ha fatto si che Taylor e Steffy credessero che la bambina fosse figlia di Flo e ha fatto tutte le pratiche per l’adozione. Steffy quindi al momento è la mamma di Beth ma non lo sa. La piccola è entrata a far parte della famiglia e porta il nome di Phoebe. Zoe, dopo che suo padre è partito in tutta fretta per tornare a Londra, sembra aver capito che ha combinato qualcosa di losco. Nel suo appartamento ha trovato Flo, alcuni oggetti ... ultimenotizieflash

infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntata 1 febbraio 2020: Flo nasconde la verità - zazoomnews : Beautiful anticipazioni 2 febbraio 2020 i documenti segreti di Flo - #Beautiful #anticipazioni #febbraio - zazoomnews : Beautiful anticipazioni 2 febbraio 2020 i documenti segreti di Flo - #Beautiful #anticipazioni #febbraio -