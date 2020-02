A Pozzallo altri 363 migranti: l'ok del governo alla Open Arms (Di sabato 1 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Nel giorno in cui il tribunale dei ministri mette sotto processo Salvini per il caso Open Arms, arriva il via libera del governo Conte alla stessa Ong spagnola Sarà Pozzallo il porto dove attraccherà l’Open Arms. La nave della Ong spagnola con a bordo 363 migranti, dopo la decisione del Viminale, ha un porto sicuro. Entro domani mattina tutte le persone a bordo potranno sbarcare toccando così terraferma. Il via libera del ministero dell'Interno, guidato da Luciana Lamorgese, arriva proprio nel giorno in cui il tribunale dei ministri ha messo sotto processo Matteo Salvini per un caso analogo legato alla stessa organizzazione non governativa fondata da Òscar Camps nel 2015. Ormai qualsiasi nave di qualsiasi organizzazione non governativa entra tranquillamente in Italia. Basta dare un'occhiata ai numeri del Viminale stesso per capirlo. Se il 2019 si era concluso ... ilgiornale

