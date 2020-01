Tragedia a Mussomeli: uccide la compagna, sua figlia e poi si toglie la vita (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono davvero drammatiche le notizie che arrivano dalla Sicilia, precisamente dalla provincia di Caltanissetta. Due femminicidi nel giro di pochissimi minuti e il numero delle donne uccise per mano di persone che avrebbero dovuto proteggerle, anche in questo 2020 è già allarmante. I media siciliani hanno subito raccontato i fatti accaduti, fatti terribili, parlando di una vera e propria Tragedia familiare in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 27 anni, ieri sera, intorno alla mezzanotte, ha ucciso, a Mussomeli, la compagna di 48 anni e la figlia della donna, anche lei di 27 anni. Poi l’uomo si è suicidato. Tutto è successo in una casa del centro storico. Pare che dietro al gesto dell’uomo, ci fosse la fine della relazione, mai accettata. Queste le prime notizie che arrivano da Mussomeli, vediamo i dettagli. Mussomeli ULTIME NOTIZIE: uccide DUE DONNE E POI SI ... ultimenotizieflash

