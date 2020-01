Thiem sfida Zverev | ecco dove vedere la semifinale degli Australian Open

Australian Open 2020 : Thiem sfida Nadal. Zverev a caccia della semifinale contro Wawrinka : Domani 29 gennaio andranno in scena le ultime partite dei quarti di finale degli Australian Open 2020 . Ad aprire il programma la sfida tra Stan Wawrinka -Alexander Zverev . Il tennista svizzero è sembrato in gran forma nella gara contro Tsitsipas nella quale ha trionfato al quinto set. Percorso netto per il tedesco che non ha lasciato neanche un set ai quattro avversari affrontati in questo primo Slam della stagione. Il numero sette del mondo ...

Berrettini sfida Thiem per la storia : dove vedere il match in tv e streaming : In diretta da Londra, appuntamento con le ATP World Tour Finals, l’evento che chiude la stagione del circuito Masters 1000 di tennis del singolare e del doppio maschili. Sky seguirà interamente l’evento londinese, che andrà in onda su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Il torneo si concluderà con le finali del […] L'articolo Berrettini sfida Thiem per la storia: dove vedere il match in tv e streaming è stato realizzato da Calcio ...