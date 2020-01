Taranto, compra ostriche per una cena: poi fa una scoperta clamorosa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una piacevole sorpresa per un 35enne della provincia di Taranto, che aveva acquistato le ostriche per una semplice cena a base di mare con la famiglia ostriche (Fonte Pixabay) È proprio vero, le cose belle succedono quasi sempre quando meno ce l’aspettiamo. Ci sorprendono proprio quando non riusciamo ad immaginarle e forse anche per questo ci rendono ancor più felici. Il colpo di fortuna in questo caso è capitato a Roberto Cutrone uomo di 35 anni residente a Laterza, paese in provincia di Taranto. Lo scorso 9 gennaio si era recato in una pescheria di un comune limitrofo (Massafra), per acquistare i prodotti necessari (in particolar modo delle cozze) per realizzare una cena a base di pesce per la sua famiglia. Il titolare della pescheria ha insistito affinché comprasse anche delle ostriche, che inizialmente il cliente non voleva. Una volta tornato a ... chenews

