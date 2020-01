Statale Appia, proposti interventi per evitare nuove tragedie (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La tragedia del 16 gennaio scorso in cui perse la vita il 48enne di Montesarchio Maurizio D’Avola ha stimolato una doverosa riflessione. I sindaci di Montesarchio, Apollosa, Ceppaloni, Roccabascerana, e San Martino Valle Caudina, centri direttamente interessati dal passaggio dell’Appia, si sono riuniti negli uffici del Prefetto Francesco Cappetta presso il Palazzo del Governo di Benevento. Le fasce tricolori hanno discusso sulle misure e sugli interventi che possono essere adottati per impedire il ripetersi di tragedie come quella di quindici giorni fa, purtroppo frequenti su un’arteria trafficata quale la Statale 7 Appia che attraversa tanti centri abitati. I dissuasori di velocità e gli autovelox piazzati in alcuni punti della importante via di comunicazione non sono sufficienti a scongiurare le tragedie. ... anteprima24

