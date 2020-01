Star Wars Jedi: Fallen Order è un grande successo che ha superato le iniziali aspettative di vendita di EA (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sembra che il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order, action-RPG singleplayer in stile "soulslike", abbia preso alla sprovvista perfino il suo publisher, Electronic Arts. Durante l'ultima riunione con gli investitori, EA ha condiviso i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, svelando che il titolo Respawn ha già superato ogni aspettativa di vendita inizialmente prevista.A quanto pare, EA si aspettava di vendere fra le 6 e le 8 milioni di copie entro la fine dell'attuale anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2020. Tuttavia, Star Wars Jedi: Fallen Order è già riuscito a raggiungere e superare questo traguardo, con ben tre mesi d'anticipo. Come conseguenza di questo risultato inaspettato (ma sicuramente ben accetto), il publisher ha riveduto in positivo le aspettative di vendita per il prossimo trimestre, l'ultimo dell'attuale anno fiscale pronosticando, per il titolo Star Wars, il ... eurogamer

