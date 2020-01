Sci alpino, cancellata anche la terza prova a Rosa Khutor: rivoluzionato il programma di sabato 1 febbraio, i nuovi orari (Di venerdì 31 gennaio 2020) rivoluzionato il programma della tappa di Coppa del Mondo femminile a Rosa Khutor. A causa della troppa neve presente sul tracciato è stata cancellata anche la terza prova cronometrata e di conseguenza si è deciso di modificare completamente la giornata del sabato con l’aggiunta di un’altra prova prima della discesa. Domani dovrebbe esserci un miglioramento delle condizioni climatiche e non è prevista alcuna nevicata. Il nuovo programma prevede una prova cronometrata con partenza abbassata alle 8.00 italiane e poi alle 10.30 appuntamento con la gara. Se non si dovesse svolgere la prova, allora tutto il weekend verrebbe cancellato. Ricordiamo che domenica si gareggia in super-G (ore 9.00 italiane). Qui di seguito il nuovo programma di Rosa Khutor. Rosa Khutor 2020: programma E ORARI D’INIZIO SABATO 1 FEBBRAIO ore 10.30 Discesa libera DOMENICA 26 GENNAIO: 09.00 ... oasport

