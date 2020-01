Riace, è morto il padre dell'ex sindaco Mimmo Lucano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo aveva 94 anni ed era malato da tempo. Il figlio, travolto dall'inchiesta Xenia e sottoposto alla misura di divieto di dimora, era rimasto lontano da lui e da Riace per 11 mesi "Si è spento il padre di Mimmo Lucano. Un uomo resistente, che ha sempre sostenuto (e ispirato) la battaglia di Mimmo, anche quando stava male e costrinsero suo figlio a stargli lontano". Lo ha annunciato su Twitter lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. Roberto Lucano aveva 94 anni ed era malato di leucemia da tempo. Come ricorda Repubblica, l'uomo era riuscito a superare la grave crisi cardiaca che la scorsa estate aveva fatto temere per la sua vita, ma nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate. Maestro elementare del paese sempre al fianco del figlio, descriveva Mimmo come "il più ribelle". Coinvolto nell'inchiesta Xenia della procura di Locri, secondo ... ilgiornale

