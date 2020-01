Repubblica: il Napoli su Tripaldelli, operazione in stile De Laurentiis (Di venerdì 31 gennaio 2020) Repubblica Napoli scrive che il Napoli sta tentando un blitz last minute per Alessio Tripaldelli, giovane talento del Sassuolo. Sarebbe un’operazione in stile De Laurentiis, che ama puntare sui talenti in prospettiva. Scrive il quotidiano: “Il diesse Giuntoli sta tentando un blitz last minute per Alessio Tripaldelli, talento classe ’99 del Sassuolo, considerato un giovane di grande prospettiva. Tripaldelli è napoletano di via Pigna. È cresciuto nella Damiano Promotion, poi è stato acquistato dalla Juventus. Si è trasferito a Torino, quando non aveva ancora 14 anni, assieme alla famiglia. Il suo cuore, però, è azzurro e quindi gli piacerebbe esibirsi allo stadio San Paolo. Finora ha collezionato appena 2 presenze in campionato. Sarebbe un’operazione in stile De Laurentiis che ama puntare sui diamanti grezzi. Tripaldelli lo è e oggi sarà la giornata decisiva per chiudere la ... ilnapolista

