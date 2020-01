Popolare di Bari, “i numeri? Quello ha detto che deve uscire 10, allora mettono 10”. Nelle intercettazioni le ammissioni sui bilanci truccati (Di venerdì 31 gennaio 2020) “I numeri… è un casino… rispondono non a logiche di correttezza, di veridicità, autorevolezza (…) non c’è un sottostante… non c’è… solo perché… per far vedere a Quello che ha detto deve uscire 10… là deve uscire… allora mettono i 10…”. Così Elia Circelli, responsabile della funzione Bilancio e Amministrazione della Popolare di Bari finito a domiciliari venerdì su richiesta del gip Francesco Pellecchia, si sfogava con il responsabile internal audit Giuseppe Marella. “Ammettendo esplicitamente”, scrivono i pm, che i dati comunicati ai risparmiatori e al mercato “non rispondono ai modelli legali ma servono solo a soddisfare i desideri della famiglia“. La “famiglia” sono gli Jacobini, da più di mezzo secolo alla guida della banca commissariata lo scorso 13 dicembre. Marco e Gianluca ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Banca Popolare di Bari, arrestati per falso Marco e Gianluca Jacobini #ANSA - ilpost : Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l’ex presidente e l’ex vicedirettore generale della Banca Popolare… - agorarai : ??Utima Ora - Banca Popolare di Bari: arrestati ex vertici. Accusati, a vario titolo, di falso in bilancio e ostacol… -