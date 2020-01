Orrore in Germania: latte e morfina ai neonati prematuri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Orrore in Germania. Nell’armadietto di un’infermiera trovata una siringa con latte materno e morfina. Serviva per i neonati prematuri. Non è ancora chiaro il perchè di un gesto tanto orribile, intanto un’infermiera di una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg è stata scoperta e arrestata. Avrebbe somministrato morfina a bambini nati prematuramente. Per fortuna non c’è … L'articolo Orrore in Germania: latte e morfina ai neonati prematuri proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

