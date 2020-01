Narcos 3 su Rai 4 due nuovi episodi sabato 1 febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Narcos su Rai 4 la terza stagione da sabato 1 febbraio, anticipazioni prime due puntate Prosegue la terza stagione di Narcos su Rai 4 in prima tv free dopo la trasmissione di Netflix (dove sta per arrivare la seconda stagione di Narcos: Messico), terza e quarta puntata in onda sabato 1 febbraio. La serie, ideata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, prodotta da Gaumont prosegue il suo racconto della recente storia criminale colombiana, come sempre in perfetto equilibrio tra dato di cronaca e immaginario di genere crime. 3×03 I soldi fanno girare il mondo Pacho Herrera va in Messico da Amado Carrillo Fuentes, detto “il Signore dei cieli”, capo del Cartello di Juarez, specializzato nel trasporto di cocaina colombiana negli USA con aerei che poi tornano pieni di soldi. Insieme al fratello minore Alvaro, Pacho è ospite di Fuentes principalmente per sottrarsi alla ... dituttounpop

Stasera_in_TV : RAI 4: (23:13) Narcos - Stagione 3 Episodio 1 - La strategia del capo (Telefilm) #StaseraInTV 31/01/2020 #SecondaSerata @RaiQuattro - delca_it : Sto rivedendo su Rai 4 il primo episodio della terza serie di 'Narcos'. Se la memoria non mi tradisce, è quello in… - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:10) Narcos - Stagione 3 Episodio 1 - La strategia del capo (Telefilm) #StaseraInTV 25/01/2020 #PrimaSerata #narcos-stagione3episo -