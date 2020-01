Napoli, famiglia rapinata in auto a Posillipo: arrestati due ventenni (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ stata eseguita, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Posillipo, un’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di due ragazzi, A.M., 22enne napoletano, e di B.G., 21enne napoletano, accusati di aver commesso una rapina con altre tre persone da identificare. La scorsa estate è stato rapinato, in via Posillipo, un uomo che, a bordo di un Suv, stava rientrando nella propria abitazione in compagnia della moglie e dei due figli. L’uomo, minacciato con la pistola, ha consegnato ai ladri gli effetti personali e il denaro. Uno scooter che lo inseguiva si è fermato sul lato posteriore del veicolo per impedirne la fuga. Subito dopo si sono avvicinati alcuni individui con il volto coperto e la vittima, temendo che potessero rubare la macchina e portare via anche i bambini ha tentanto la fuga ... ildenaro

