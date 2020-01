Multe per 228 milioni a Vodafone, Tim, Fastweb e Wind (Di venerdì 31 gennaio 2020) Multe per 228 milioni di euro complessivi da parte dell'Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre per la vicenda delle fatture a 28 giorni. L'authority ha accertato "un'intesa anti-concorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile". Le indagini "hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell'aumento percentuale dell'8,6%". Questo coordinamento "era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti". ilfogliettone

ilfogliettone : Multe per 228 milioni a Vodafone, Tim, Fastweb e Wind - - siracusaoggi : (Siracusa. Vertiginoso aumento delle multe per violazione del divieto in corso Umberto) - - nicolacarmosino : RT @paolo_gibilisco: Che le multe vengano usate per questo scopo è ovvio. Vogliamo parlare della patente a punti? -