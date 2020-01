Morto il padre dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Salvini: “Condoglianze sincere” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Morto il padre dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano È Morto a Riace Roberto Lucano, padre di Domenico detto “Mimmo” Lucano, l’ex sindaco del centro del reggino noto per avere ospitato centinaia di migranti. Il padre di Lucano aveva 93 anni ed era da tempo malato. Mimmo Lucano, dopo la revoca del divieto di dimora disposto nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta “Xenia” per i presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti, era stato vicino al padre assistendolo nella sua malattia. Roberto Lucano era stato per molti anni il maestro elementare del paese. I funerali sono stati fissati per domenica prossima, 2 febbraio. “Esprimo le mie condoglianze a Mimmo Lucano per la morte del suo papà. Le distanze politiche non siano alibi per nascondere sentimenti sinceri”, ha detto il segretario della Lega Matteo ... tpi

