Mercato Juve | con la cessione di Emre Can le plusvalenze in cassa arrivano a 103 milioni

Mercato Juve - con la cessione di Emre Can in cassa 103 milioni di plusvalenze : Dopo Mario Mandzukic, in questo gennaio è andato via dalla Juventus anche Emre Can: con la sua cessione al Borussia Dortmund ha portato nelle casse 30 milioni di euro (era arrivato a parametro zero). Con quest'operazione le plusvalenze realizzate dalle cessioni da parte della Juve dal luglio 2019 arrivano a quota 103 milioni di euro.Continua a leggere

Fiorentina - Commisso : «La Juve si può battere. Mercato? Abbiamo speso 300 milioni» : Rocco Commisso ha parlato ai giornalisti presenti al centro sportivo della Fiorentina. Queste le parole del numero uno viola Rocco Commisso ha parlato ai giornalisti presenti al centro sportivo della Fiorentina del mercato e del prossimo impegno dei viola contro la Juve. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb. MERCATO – «Abbiamo iniziato prendendo Cutrone, poi Duncan, Kouame e Igor e infine Amrabat. E su quest’ultimo stiamo ...

Psg - Leonardo sul Mercato : «Kurzawa-De Sciglio? Da parte della Juve è saltata l’intesa» : Leonardo chiude il mercato del Psg: «Kurzawa e Cavani? Nessun cambiamento». Le parole del direttore sportivo del club francese In conferenza stampa, prima di Thomas Tuchel, è intervenuto il direttore sportivo del Psg Leonardo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sul mercato della squadra francese. mercato PSG – «Penso che Cavani si sentirà meglio presto. Deve riguadagnare sicurezza e ritmo. Edi è un grande giocatore. Non abbiamo ...

CalcioMercato Juventus - cessione last minute : il Bayer Leverkusen piomba su un difensore bianconero : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Leverkusen sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Romero. Il centrale della Juventus, attualmente in prestito al Genoa, potrebbe raggiungere subito la Germania. Questo ciò che riporta “TMW“. Romero potrebbe accettare la proposta tedesca, ma tutto dipenderà dai piani della Juventus e di Paratici. Non è escluso che il giocatore ...

Repubblica : Mercato Juve - un solo colpo. Paratici non è riuscito a concludere le trattative volute : Su Repubblica, Emanuele Gamba analizza il mercato fatto dalla Juventus nella sessione invernale. Operazioni destinate più a smaltire che a rinnovare, scrive. Nove gli acquisti minori, per “aiutare la Under 23 di Pecchia a raggiungere i play off di Serie C e il bilancio a darsi una ritoccata”. E soprattutto cessioni. La Juve non aveva certo bisogno di rafforzarsi, continua. Non a caso il colpo più grosso, piazzato in prospettiva, ...

Mercato Juventus - non solo Emre Can! Cessione a sorpresa : accordo raggiunto - il giocatore dice subito addio : Mercato Juventus- Non solo Emre Can, la Juventus si prepara a dire addio anche a Marko Pjaca, il quale avrebbe già raggiunto un accordo totale con l’Anderlecht. Dopo la fumata nera con il Cagliari, l’attaccante croato è pronto all’inizio della nuova avventura. Affare basate sul prestito con diritto di riscatto in favore del club belga. Il giocatore proverà a ritrovare continuità dopo due anni trascorsi tra infortuni e ...

CalcioMercato 31 gennaio LIVE - si chiude alle 20 : 00 : Inter-Lazio - sfida last minute per Giroud. Cagliari - Castro-Cerri alla SPAL - Paloschi in rossoblù.. Fiorentina - fatta per Amrabat - assalto a Criscito e UFFICIALE Duncan. Juve - Emre Can al Borussia : Calciomercato 31 gennaio- Ultimo giorno di mercato e ultime ore per cercare di concretizzare alcune operazioni in vista della seconda parte di stagione, la quale si prospetta piuttosto interessante. 08:00 SPAL, Scatenata doppio colpo in entrata dal Cagliari: arrivano Cerri e Castro. Visite mediche poi la firma sul contratto. 08:15- Fiorentina, accordo raggiunto con il […] L'articolo Calciomercato 31 gennaio LIVE, si chiude alle 20:00: ...

CalcioMercato 30 gennaio : Roma - Florenzi al Valencia. Fiorentina scatenata : fatta per Kouame - Duncan e Amrabat - assalto a Criscito e Paquetà. Juve - non è finita! Lazio - sondaggio per Giroud : Calciomercato 30 gennaio- Tutto pronto per le ultime fasi di mercato. Trattative last minute e ultimi affari in vista della parte calda della sessione invernale. Fiorentina– Viola totalmente scatenati con Commisso pronto a chiudere le operazioni legate a Dunca, Kouame e Amrabat. Triplo accordo raggiunto, ma massima attenzione anche ai possibili affondi per Criscito e […] L'articolo Calciomercato 30 gennaio: Roma, Florenzi al ...

CalcioMercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

CalcioMercato Juventus - Emre Can al Borussia Dortmund : plusvalenza record - ecco l’incasso reale! : Calciomercato Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara a salutare in maniera ufficiale Emre Can. Accordo ad un passo con il Borussia Dortmund. Il giocatore lascerà la Juventus dopo 6 mesi vissuti praticamente da separato in casa. Poco feeling con Sarri e fuori anche dalla lista Champions. Oggi la definitiva fumata bianca con incasso totale da circa 30 milioni di euro. Le due parti si accorderanno sulla base di un prestito con diritto di ...

Juve senza Mercato : i nuovi acquisti saranno Khedira e Chiellini : Nonostante l’uscita di Emre Can e l’infortunio di Demiral la Juve non è intervenuta sul mercato: si aspetta Chiellini e Khedira L’unico colpo in entrata per la Juve a gennaio sarà Dejan Kulusevski (che arriverà, però, a giugno). Paratici è sempre stato chiarissimo: la rosa attualmente a disposizione di Sarri è sufficiente per competere su tre fronti da qui alla fine della stagione. Come spiega Tuttosport la Juve non ha voluto ...

CalcioMercato Juventus - bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua : Calciomercato Juventus, manca solo l’annuncio ufficiale ma i dettagli per il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund sono stati definiti. Mercato Juventus: ci sono voluti sei mesi ma alla fine il caso Emre Can è stato risolto. Il centrocampista tedesco non è mai rientrato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, doveva già partire in estate […] L'articolo Calciomercato Juventus, bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua proviene da ...

CalcioMercato - Pjaca s’è convinto : lascia la Juve e va all’Anderlecht : Marko Pjaca lascia la Juventus e va in Belgio, il croato giocherà in prestito per 6 mesi con la maglia dell'Anderlecht (compresa un'opzione per la prossima stagione). Dopo il fallimento del trasferimento al Cagliari e le voci su un possibile passaggio all'Olympiakos, è arrivata la scelta definitiva del calciatore che nella giornata di venerdì effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto.Continua a leggere