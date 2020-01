Lazio, formazione 4.000 operatori sociosanitari e Cav (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – Sono 4mila, tra operatori sociosanitari di ospedali e enti locali e operatrici dei centri antiviolenza, i soggetti coinvolti nella formazione antiviolenza integrata, promossa e avviata dalla Regione Lazio e illustrata stamattina dall’assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, e dalla presidente della Cabina di regia per il contrasto alla violenza contro le donne, Cecilia D’Elia, in occasione dell’incontro ‘Il contrasto alla violenza maschile contro le donne: la Regione Lazio, la rete ospedaliera e le associazioni insieme per la costruzione della rete territoriale’. Un momento di confronto organizzato nell’ambito della mostra inaugurata nello spazio WeGil a Roma il 16 gennaio ‘L’invisibilita’ non e’ un super potere’ a cura della fotografa Marzia Bianchi con fondazione Pangea Onlus e Reama ... romadailynews

