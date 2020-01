IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 3 febbraio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 76 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 3 febbraio 2020: Angela Barbieri (Alessia Debandi) viene formalmente ingaggiata come Venere al PARADISO ed è in prova per due settimane. Tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Achille (Roberto Alpi) sembra nascere una certa complicità, ma Umberto (Roberto Farnesi) non approva… Federico Cattaneo (Alessandro Fella) rientra a casa dopo l’operazione, intanto Silvia (Marta Richeldi) continua ad avere uno strano atteggiamento e non ne svela le cause. Luciano (Giorgio Lupano) decide di sfogarsi con Clelia Calligaris (Enrica Pintore)… A casa di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) si ascolta la radio che parla del prossimo Sanremo, nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) stanno pensando di noleggiare un televisore che sia a disposizione dei clienti della caffetteria che ... tvsoap

