Grande Fratello Vip, Barbara Alberti non si accorge di avere il microfono acceso e attacca Wanda Nara: “È un mostro con l’ottava” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Come Wanda Nara che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura. Un mostro“. A fare questa osservazione non proprio elegante nella Casa del Grande Fratello Vip è stata Barbara Alberti che, mentre parlava con Andrea Montovoli e Rita Rusic, forse non si è accorta di avere il microfono acceso e si è lasciata andare al commento malevolo nei confronti della moglie di Mauro Icardi. Sul momento, Montovoli non si è accorto della gaffe fatta dalla scrittrice 76enne ma la Rusic sì, e ha fatto di tutto per farle capire a gesti che aveva il microfono acceso e che tutti avevano sentito. La Alberti sulle prime non ha capito poi, accortasi del fatto, si è portata una mano alla bocca e con l’altra ha provato a coprire il microfono, ma ormai il danno era fatto. Le sue parole non sono infatti passate inosservate sui social e indiscrezioni riportate da Libero sostengono che la ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -