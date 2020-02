Giulia De Lellis con la mascherina sul viso teme il coronavirus: “Scusate, sono ipocondriaca” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'influencer di Pomezia si mostra in aeroporto poco prima di prendere un volo, indossando una mascherina per paura di contrarre il coronavirus, l'epidemia che in Cina ha già causato 213 morti. Scusandosi per il gesto che può sembrare eccessivo, Giulia De Lellis ha spiegato ai suoi followers di essere ipocondriaca: "Capitemi, scusate, perdonatemi!" gossip.fanpage

