Centocelle, identificati quattro minori: forzavano saracinesche (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina – coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma – hanno identificato quattro minorenni di etnia rom, di eta’ compresa tra i 13 ed i 17 anni, ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto aggravato. L’attivita’ investigativa svolta dai militari dell’Arma e’ nata a seguito di un furto, avvenuto nel quartiere Centocelle alla fine del mese di novembre 2019, ai danni di un negozio specializzato in vendita di articoli per sport “rotellistici”. In particolare, si e’ appurato che nel corso della notte, quattro ragazzi di giovane eta’, avevano forzato a mano la saracinesca, piegandola e creando un minimo varco per consentire al piu’ piccolo di eta’ e corporatura di entrare all’interno ed asportare la cassa ... romadailynews

Centocelle identificati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Centocelle identificati