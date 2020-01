Caltanissetta, 28enne uccide compagna e figlia di lei, poi si suicida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Duplice omicidio seguito da un suicidio nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Un giovane di 28 anni ha sparato alla compagna di 48 anni e alla figlia di lei di 27 anni, uccidendole, prima di togliersi a sua volta la vita. Il dramma si è consumato in un’abitazione del centro storico. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da un vicino di casa. Quando gli uomini dell’Arma e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già privi di vita. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica e il movente della tragedia. Leggi anche: Femminicidio, condannato all’ergastolo l’uomo che uccise l’ex fidanzata e ferì il suo nuovo compagnoAlto Adige, arrestato il marito della donna trovata morta in casaMarsala, ha ucciso la moglie dopo averla picchiata per tre giorni: arrestato il marito L'articolo Caltanissetta, 28enne uccide compagna e figlia di lei, ... open.online

