Caldo anomalo nel weekend: l'anticiclone interesserà tutta la penisola (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il weekend della Candelora sembrerebbe rispettare la tradizione popolare. In base al meteo che farà i 2 febbraio, potremmo comprendere se l’inverno sia prossimo alla fine oppure dovremmo ancora pazientare per la primavera.Secondo Il Meteo, durante il primo fine settimana di febbraio l’anticiclone africano sarà sempre più forte, intervallato solo da qualche pioggia, e le conseguenze saranno temperature sopra la media stagionale. L’anticiclone sub-tropicale darà il via a un’escalation delle temperature che andranno sopra la media di 10°C! Sabato, piogge su Liguria, Toscana, Emilia occidentale, nebbia diffusa al Nordest.Situazione non dissimile per quanto riguarda la giornata di domenica, durante la quale al Nord la nebbia sarà la grande protagonista, mentre sprazzi di sole e nubi interesseranno altre zone. Ma attenzione, ... huffingtonpost

ADM_assdemxmi : RT @HuffPostItalia: Caldo anomalo nel weekend: l'anticiclone interesserà tutta la penisola - HuffPostItalia : Caldo anomalo nel weekend: l'anticiclone interesserà tutta la penisola - ilmeteoit : #Meteo: #FEBBRAIO, partenza BOOM, dal CALDO ANOMALO alla SCIABOLATA ARTICA. Ecco la TENDENZA COMPLETA #Londra… -