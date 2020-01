Calciomercato LIVE – L’ultimo giorno di trattative: colpi per Sampdoria e Fiorentina, tentativo del Parma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato LIVE – Si sta per concludere la finestra invernale di Calciomercato. Una sessione che ha regalato già tanti colpi da 90, qualche sorpresa. Tanti ritorni in Serie A, su tutti quello di Ibrahimovic al Milan, ma anche Caldara all’Atalanta, Perin e Destro al Genoa. Scatenata l’Inter con gli arrivi di Eriksen, Young e Moses. Movimenti anche in casa Fiorentina con Cutrone rincasato dal Wolverhampton. Mosse interessanti anche per Napoli, Roma e per le squadre di medio-bassa classifica. CalcioWeb seguirà le ultime ore di Calciomercato in diretta e in tempo reale per tenervi costantemente aggiornati sulle trattative. Il gong alle ore 20. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, ansia in casa Inter. Innesto della Fiorentina, colpo di scena al Genoa e sorprese per Samp, Parma e Torino 19.39 – Colpo last minute per la scatenata Fiorentina. I viola chiudono ... calcioweb.eu

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, #Boateng vicino al #Besiktas ?? Cessione in prestito con diritto di riscatto… - DiMarzio : Pronti per l’ultima ora di #calciomercato live su @SkySport ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Le ultime trattative in entrata di #Lecco e #Rieti -