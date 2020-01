Accoglie in casa un migrante e si innamora. Poi l'uomo inizia a picchiarla (Di venerdì 31 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Le aggressioni sono durate 4 mesi. L'uomo sembra scomparso ma questo è un intralcio per la giustizia che non può fare il suo corso. La vicenda è successa in provincia di Belluno Lo aveva accolto in casa e si era innamorato di lui ma poi l’uomo aveva iniziato ad aggredirla fisicamente e verbalmente. Una donna di 44 anni originaria di Feltre, in provincia di Belluno, ha vissuto un vero e proprio incubo. Aveva instaurato una relazione sentimentale con un migrante pakistano di 35 anni, il quale sembra scomparso. Si tratta di un intralcio per la giustizia, che in questo modo non riesce a fare il suo corso ma allo stesso tempo è una liberazione per la donna, la quale non era riuscita a mandarlo via di casa. I fatti La donna, che ha dei figli da una precedente relazione, aveva denunciato il pakistano nel novembre del 2018 dopo l’ennesima violenza. I tormenti erano ... ilgiornale

