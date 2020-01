Uomini e Donne, morto a 38 anni: è andato a letto e non si è più svegliato, fan increduli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Grave lutto per Claudia Velli Qualche ora fa un’ex tronista di Uomini e Donne è stata colpita da un gravissimo lutto. Stiamo parlando di Claudia Velli che al Trono classico scelse Francesco Arca. Stando a quanto scritto da vari siti sul web, il suo ex compagno, Matteo Voltolina, è stato trovato privo di vita all’interno di una stanza di un ostello di Mestre. Al momento non si conoscono le cause della morte, ma con molta probabilità il ragazzo si sarebbe tolto la vita. Lui aveva 38 anni era il genitore del figlio dell’ex protagonista del dating di Maria De Filippi. Dopo essere venuta a conoscenza della tragedia, la Velli ha scritto un post su Facebook: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza…” Naturalmente tutti i follower della giovane si sono riversati sul social network per starle vicina in questo drammatico momento e anche per farle le condoglianze. Il ... kontrokultura

