Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 07:10 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata era molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 107 morti e 7700 infezioni l’ultimo bilancio del Corona virus lo metto giornaliero delle vittime è stato di 38 unità il più alto dall’inizio delle oltre 1700 nuovi casi IKEA chiude tutti gli Store in Cina rinviate tutte le partite di calcio nel paese crolla del 3% la borsa di Taiwan infetti 3D giapponesi rientrati dambone di previsto il rimpatrio di cittadini italiani di quelli britannici sempre Oggi riunione degli esperti dell’osservatorio Mondiale della sanità che potrebbe dichiarare di emergenza internazionale in osservazione un turista che si è sentito male in centro a Roma e oggi primo confronto nella maggioranza dopo le elezioni regionali con Conte che ha convocato i capi delegazione Palazzo Chigi per le 18:30 per avviare la fase 2 del governostate insieme ... romadailynews

juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? - SkyTG24 : ?? #Coronavirus ?? Negativo il caso sospetto a #Napoli ?? Gli aggiornamenti in tempo reale sono sul nostro sito - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE -