The Witcher incontra Resident Evil 2: Geralt e Ciri giocabili con una mod (Di giovedì 30 gennaio 2020) Prima antologia letteraria, poi trilogia videoludica, The Witcher ha infine compiuto l'ultimo passo verso la completa cross-medialità. I romanzi nati dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, trasposti anche nei giochi di ruolo di CD Projekt RED - gli stessi ora al lavoro su Cyberpunk 2077 - hanno infatti spinto Netflix a realizzare una serie TV fantasy da otto episodi, già disponibile nel catalogo del gigante dello streaming da fine dicembre, e già rinnovata per una seconda stagione con protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, che interpretano rispettivamente lo strigo Geralt di Rivia, la potente maga Yennefer di Vengerberg e la principessa Cirilla Fiona Elen Riannon. E se è vero che il debutto dello show ha fatto impennare le vendite di The Witcher 3 Wild Hunt, allo stesso modo curiosità e attenzione attorno al franchise non sono mai state così ... optimaitalia

NetflixIT : I rumor sono veri, è in cantiere un film che ci riporterà nel Continente. L'anime The Witcher: Nightmare of the Wol… - VincenzoNamor85 : @LDryvalley Primo volume della saga The Witcher! 'Giorno pard! - OptiMagazine : #TheWitcher incontra #ResidentEvil2 - Geralt e Ciri giocabili con una mod -