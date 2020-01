The Pedestrian, il puzzle game che vi mette nei panni di un omino dei segnali stradali, è disponibile su Steam e GOG (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'inizio del puzzle game The Pedestrian ricorda molto un cortometraggio Disney. In questo gioco vestirete i panni di un omino dei segnali stradali alle prese con diversi rompicapo presenti lungo i cartelli (e non solo) di tutta la città.The Pedestrian vi permetterà, attraverso varie prove, di superare ostacoli organizzando al meglio il vostro percorso, tra porte da collegare, trappole da evitare e molto altro. Il gioco è stato sviluppato da Skookum Arts, grazie ai finanziamenti ottenuti su Kickstarter.Se siete curiosi riguardo questo particolare puzzle game, The Pedestrian è attualmente disponibile per l'acquisto su GOG e Steam, con uno sconto di lancio del 10% che consente di ottenerlo ad un costo di 15 euro. Di seguito potete inoltre dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Il puzzle game #ThePedestrian è ora disponibile. - KingArthassolo : RT @DenjinDen: #ThePedestrian di @SkookumArts è un puzzle/platformer alternativo e divertente, potete leggere la nostra recensione, come se… - DenjinDen : #ThePedestrian di @SkookumArts è un puzzle/platformer alternativo e divertente, potete leggere la nostra recensione… -