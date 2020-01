Tenta scippo ad anziano, 58enne sottoposto a fermo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Un uomo ha fermato un anziano a bordo della sua auto, dicendogli che aveva una gomma bucata e, nel frattempo, il complice ha chiesto alla vittima designata delle indicazioni stradali per distrarlo e consentire al primo di rubargli il borsello poggiato sul sedile. Ad assistere alla scena una guardia giurata che ha subito chiamato la Polizia di Stato, intervenuta in aiuto del malcapitato riuscendo a recuperare il bottino e a bloccare uno dei due rapinatori. Il soggetto, un 58enne italiano, ha cercato di investire la guardia giurata ed e’ riuscito a fuggire. Dopo una breve indagine, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Spinaceto sono riusciti a risalire all’autore del reato e, non avendolo trovato nella sua abitazione, sono andati a cercarlo sul posto di lavoro. Quando il soggetto ha visto arrivare i poliziotti ha provato a scappare ma e’ stato ... romadailynews

