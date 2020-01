‘Si devono scusare…’: Flavio Insinna e la Rai nella bufera, la frase a L’Eredità sull’Ucraina crea un malinteso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giornalista ucraina contro L’Eredità e la Rai Flavio Insinna e la Rai sono finiti nel mirino dell’Ucraina. Il motivo? Andiamo con ordine, domenica scorsa, durante la messa in onda di una nuova puntata de L’Eredità, il conduttore romano ha spiegato che la parola Russia, che era tra i vocaboli del gioco finale La Ghigliottina, avrebbe dovuto ricordare al concorrente ‘Piccola Russia’, altro nome dell’Ucraina. Un frase che non è piaciuta per niente alla reporter Iryna Kashchey di origine ucraina residente in Italia che ha deciso di sfogarsi al sito Dire. La frase di Flavio Insinna ha creato un incidente diplomatico Secondo la giornalista, è palese che né Flavio Insinna e nemmeno gli autori de L’Eredità che hanno preparato i quesiti sanno nulla della storia ucraina, ignorando anche che questa denominazione è diventata offensiva oltre cento anni fa. “Come si sentono gli ... kontrokultura

teatrolafenice : ??Nasceva oggi nel 1776, Ernst Hoffmann. Sentiva su di sé lo spirito del Romanticismo, animando quello che lo circon… - 3dc8 : @Ingestibile79 @CincoDeMayo2k2 le tasse non si devono spostare , si devono solo far pagare. - Blade96884469 : IL POVERETTO DERIDE LA RAGGI E IL M5S SI OFFENDE, DEVONO SOLO DIRE MIA CULPA, L'HANNO VOLUTO E ADESSO SE LO TENGONO… -