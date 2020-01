SHAMELESS - Recensione 10x12: Gallavich! (Di giovedì 30 gennaio 2020) La decima stagione di SHAMELESS si è conclusa con uno degli episodi più belli e attesi da tempo.Attenzione: Spoiler!Il matrimonio più invocato, atteso e preteso dai fans delle serie tv è stato finalmente celebrato! Ian e Mickey sono uniti per sempre! E, ovviamente, non è stata una passeggiata: tutto sembrava essere andato in fumo (letteralmente, se pensiamo alla location incendiata da Terry Milkovich), ma qui si tratta delle vite dei Gallagher e di certo questa famiglia non si arrende mai!Tutto bello, pieno di emozioni, lacrime di gioia, divertimento, ma.....perchè non è stato fatto nessun accenno a Fiona? Ian e Debbie hanno ricordato Monica, ma nessuno ha parlato della sorella andata via. Sarebbe stato bello veder ritornare Emmy Rossum per questo finale di stagione, ma ci saremmo aspettati almeno un riferimento al suo personaggio.Oltre agli sposi, ci restano le immagini e i momenti ... lostinaflashforward

