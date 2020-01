Palermo: sequestrata discarica abusiva in viale Michelangelo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Una discarica abusiva di circa quattromila metri quadrati è stata sequestrata dal Nopa della polizia municipale in viale Michelangelo, a Palermo. Gli agenti, dopo diversi sopralluoghi, sono riusciti ad accedere all'area solo dopo esser risaliti, tramite ricerche catast liberoquotidiano

ComunePalermo : #NewsPA - Polizia Municipale - Sequestrata una discarica abusiva in viale Michelangelo - TV7Benevento : Palermo: sequestrata discarica abusiva in viale Michelangelo... - GDS_it : #Palermo, sequestrata una discarica abusiva in viale Michelangelo -