Opere false certificate come autentiche, Vittorio Sgarbi rischia il processo

Il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi rischia di finire a processo con l'accusa di aver certificato come autentici alcuni lavori ritenuti falsi. I quadri, secondo Sgarbi, erano riconducibili all'artista Gino de Dominicis, ma sono stati ritenuti falsi dal nucleo di Tutela del patrimonio artistico dei carabinieri. Per questa ragione i pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per il critico d'arte. La stessa indagine nel novembre del 2018 portò all'arresto di due persone, poste ai domiciliari, e al sequestro di oltre 250 Opere considerate contraffatte per un valore di oltre 30 milioni di euro. Nel procedimento erano indagate venti persone tra cui anche Vittorio Sgarbi, cui i magistrati contestano, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis.

