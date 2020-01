Milano, blitz sui Navigli contro gli ambulanti con le cargo-bike: multe salate e mezzi sequestrati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Avrebbero dovuto vendere spostandosi con i loro mezzi per le vie della città, ma le loro biciclette erano diventate in realtà dei chioschi fissi che non si spostavano mai. Per questo undici ambulanti sono stati multati dagli agenti della polizia locale di Milano in zona Navigli. I loro velocipedi a tre ruote, che erano diventati dei chioschi irregolari, sono stati sequestrati. fanpage

