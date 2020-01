Marano, ex sindaco Bertini arrestato per legami con clan Polverino (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMarano (Na) – L’ex sindaco di Marano, Mauro Bertini, è stato arrestato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. All’ex primo cittadino 75enne, oggi consigliere all’opposizione, si contestano presunti legami con il clan Polverino e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. La misura cautelare riguarda altre due persone: l’imprenditore Angelo Simeoli e l’ex dirigente dell’ufficio tecnico Armando Santelia. Per il primo dei due, così come per Bertini, sono scattati i domiciliari. Per Santelia invece il Gip ha disposto la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per 12 mesi. Bertini non è nuovo a questi tipi di provvedimenti. Già in passato si ritrovò al centro di un’indagine che riguardava rapporti tra cosca ed amministrazioni locali, ma fu assolto da tutte ... anteprima24

