M5S | Crimi | ‘serve figura apicale non organo collegiale’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Ogni organizzazione collettiva ha bisogno di una figura apicale: non è possibile avere solo un organo collegiale". Lo dice Vito Crimi, reggente del Movimento 5 stelle, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

