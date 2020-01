LIVE Federer-Djokovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: sfida infinita tra monumenti, serbo favorito (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Federer-Djokovic – La presentazione di Federer-Djokovic Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, giovedì 30 gennaio, con il match della parte bassa del tabellone tra l’elvetico Roger Federer ed il serbo Novak Djokovic. E’ il cinquantesimo scontro in carriera tra il serbo e lo svizzero ed il bilancio vede in vantaggio il nativo di Belgrado con 26 vittorie contro le 23 dell’avversario. L’ultimo precedete risale alle scorse ATP Finals con la vittoria di Federer che decretò l’eliminazione di Djokovic, vendicando l’incredibile finale di Wimbledon. Quella è l’ultima sfida Slam tra i due ed è stata una vera e propria maratona, con la pazzesca vittoria al super ... oasport

