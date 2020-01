Lazio, sprint per Giroud, Piatek lascia il Milan (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato, ufficiale la cessione di Piatek all’H. Berlino. Al Milan 27 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. La Lazio a un passo da Giroud. Calciomercato, Piatek lascia il Milan, la Lazio si avvicina a Giroud. La sessione invernale di trattative sta regalando colpi importanti per le squadre italiane, che stanno rinforzando le proprie rose quando siamo arrivati ormai al giro di boa della stagione. Milan, ufficiale la cessione di Piatek all’Hertha Berlino Il Milan ha riscoperto un grande Zlatan Ibrahimovic e ha chiuso per la cessione di Piatek. Il pistolero, dopo un anno ad altissimo livello, ha faticato a inserirsi nel sistema di gioco di Pioli. Arrivato a gennaio demotivato, sfiduciato e spodestato nell’undici titolare, il calciatore ha deciso di ripartire dalla Germania, nella speranza di tornare ai livelli dello scorso anno, quando si era ... newsmondo

MaikD996 : Ciao amici e benvenuti in questa nuova puntata di Paperissima Sprint, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma.… -