Gualtieri contro Raggi: "Tanti proclami ma nessun risultato" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ministro per l'Economia dem Roberto Gualtieri si è scagliato contro la sindaca di Roma Virginia Raggi per come ha amministrato e sta amministrando Roma. Gualtieri contro Raggi Tutt'altro che positivo il giudizio dell'esponente del Partito Democratico nei confronti della giunta capitolina. "La Raggi era arrivata in Campidoglio con tanti proclami e grandi speranze ma i risultati, purtroppo per i romani, non sono arrivati, anzi", ha dichiarato accusando la sindaca della Capitale di non aver realizzato i programmi promessi in campagna elettorale. Da cittadino romano, ha continuato definendo la città mal gestita, priva di servizi all'altezza e senza strategia per il futuro, ribadendo come l'alleanza con i grillini riguardi soltanto il piano nazionale dato che a livello locale hanno scelto di mantenere un proprio profilo autonomo.

Incontro tra Gualtieri e Salini : "Rai acceleri sul piano industriale" : L’accelerazione sul piano industriale, l’impegno a garantire il pluralismo dell’informazione e negli approfondimenti e a raccogliere la sfida degli ascolti e della pubblicità: sono le richieste che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri , ha rivolto oggi all’ad della Rai, Fabrizio Salini . Un colloquio di quasi un’ora, nella sede di via XX Settembre, definito “cordiale” da entrambe le ...

"Dopo Quota 100 si va in pensione a 67 anni" : l'affondo di Gualtieri contro Salvini : Il ministro dell'Economia: " Gualtieri parla del governo che vuole negativamente intervenire sui pensionati, semmai è quello...

Elezioni Emilia-Romagna - Gualtieri contro Salvini : “Sembra una badante” : Elezioni Emilia-Romagna , Gualtieri contro Salvini : “Sembra una badante” Si accendo lo s contro politico in vista delle Elezioni in Emilia-Romagna : nella mattinata di mercoledì 15 gennaio, infatti, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si è scagliato con parole durissime contro il leader della Lega Matteo Salvini . Le parole di Gualtieri sono arrivate nel corso di una manifestazione elettorale nel bolognese a favore di ...

Popolare Bari - scontro tra Renzi e Di Maio. Ma Conte e Gualtieri : sì alla banca del Sud : Ok del governo al decreto per salvare l’istituto. Il premier: niente sconti ai responsabili, Salvini: ora la riforma di Bankitalia

Mes - Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri : "Anche il sito del Mes ha smentito le sue balle" : "Abbiamo ottenuto una cosa importante" festeggiava il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine della riunione dell'Eurogruppo sulla questione più spinosa per il governo giallo-rosso: il Mes. Quello che tanto andava dichiarando come una sua conquista, ossia "la possibilità di una sub-aggre

Gualtieri contro Salvini : «Copriamo spese per gli asili nidi per il 90% delle famiglie» : Nella settimana in cui la manovra economica arriverà in aula al Senato, lo s contro a distanza tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il segretario della Lega passa dai social: «Matteo Salvini farebbe bene a documentarsi meglio: in manovra bonus asili nido a 3000 euro (e 2500 per famiglie da 25.000 a 40.000 Isee). In più 2,5 miliardi per la costruzione di nuovi asili . Ci vediamo a gennaio», ha scritto su Twitter il titolare di ...

Gualtieri contro Salvini : “Saldato il conto Papeete. Altro che MES - non capisce neanche di Nutella” : Il ministro dell'Economia rivendica l'accordo interno alla maggioranza sulla legge di bilancio come un grande risultato e attacca: "Questa manovra rilancia crescita ed equità, siamo riusciti a fare un vero miracolo e abbiamo saldato il conto del Papeete. Ora guardiamo le cose da un'altra prospettiva".Continua a leggere

Mes - Gualtieri contro la Lega : «Fanno demagogia : è la prova che vogliono uscire dall’euro» – Video : «Vorrei svelare questa sorpresa: il Mes siamo noi che ci sediamo al tavolo a discuterne», Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha risposto alle domande dei giornalisti al termine dell’Ecofin, la riunione del Consiglio europeo di Economia e Finanza, rimandando indietro le accuse di chi parla del Mes come una specie di «spectre». «Nella sede del consiglio c’erano tutti i ministri delle Finanze degli Stati membri, ...

Manovra - Italia Viva punta i piedi contro la plastic tax : vertice con Conte e Gualtieri : Tensione nella maggioranza sulla Manovra . Italia Viva , dopo aver annunciato l’arrivo di sub emendamenti per eliminare del tutto plastic tax e revisione della tassazione delle auto aziendali, ha posto il tema anche nel corso delle riunioni in Senato, fino ad abbandonare i lavori, e ha chiesto un in contro con il governo per il pomeriggio. E il vertice di maggioranza è cominciato poco prima delle 18: con il premier Giuseppe Conte sono ...

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio , dall'altra Roberto Gualtieri . In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo . Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme

Mes - Gianluigi Paragone contro Roberto Gualtieri : "L'uomo che ha firmato le norme sul bail-in" : Nel mirino di Gianluigi Paragone ci finisce ancora il Mes, il contro verso e contestatissimo fondo salva-Stati: "Ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha

Paragone : ' Gualtieri falso-bugiardo Il Mes contro il programma dei 5S' : "Ho ragione io che avevo detto tutto prima di Salvini in Aula. E ha ragione il Movimento 5 Stelle se dice quello che avevo detto io". Il senatore dei 5 Stelle Gianluigi Paragone , intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se sul Mes (la riforma del Fondo Salva-Stati) abbia... Segui su affaritaliani.it

**Gdf : Gualtieri - ‘lotta contro illegalità per crescita e libertà impresa’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La Guardia di Finanza, è la forza di polizia deputata per legge a prevenire, ricercare e reprimere non solo l’evasione e l’elusione fiscale ma, più in generale, tutti i fenomeni di illegalità che mettono in pericolo i bilanci pubblici, la libertà negoziale, la libertà d’impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio, ovvero gli assi portanti della nostra ...

