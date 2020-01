Gli sconti fiscali fanno figli… e figliastri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Agli autonomi meno sconti per i figli rispetto ai lavoratori dipendenti. Il centro studi Eutekne ha spiegato in uno studio il differente trattamento dei figli a seconda che il genitore sia un lavoratore dipendente oppure un autonomo. Spiega oggi Il Messaggero che la disparità di trattamento dipende dal fatto che le detrazioni si calcolano sul reddito complessivo del contribuente. Ma mentre per il dipendente la detrazione si sottrae sulla retribuzione al netto dei contributi previdenziali, per il lavoratore autonomo la detrazione si calcola sul reddito al lordo dei contributi previdenziali. Non solo. Il lavoratore autonomo sconta anche un’aliquota più alta di contributi pensionistici: il 25% per gli artigiani, i professionisti e le partite Iva senza cassa autonoma contro il 9% dei dipendenti. Così, solo per fare qualcuno degli esempi dello studio di Eutekne, con un reddito disponibile ... nextquotidiano

