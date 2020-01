Giorni della Merla, clima mite su tutta la penisola, (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma - Dopo il passaggio della coda del fronte atlantico di mercoledì l'alta pressione è in fase di rimonta e nelle prossime 48 ore cercherà di riconquistare il terreno perduto. tuttavia dovrà fare i conti con altre infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali, in scorrimento lungo il suo bordo superiore, foriere di alcune insidie al Nord e sulle regioni tirreniche. Il flusso occidentale sarà inoltre accompagnato da miti correnti in espansione dal medio Atlantico e dall'Africa nordoccidentale, che determineranno un aumento delle temperature proprio in concomitanza dei Giorni della Merla. METEO GIOVEDÌ. Al Nord tempo inizialmente soleggiato ma con nubi tendenti ad aumentare al Nordovest e qualche fenomeno in arrivo verso sera su Valle d'Aosta e Spezzino, nevoso sulle Alpi dai 1900m. Al Centro tempo soleggiato, ma tra pomeriggio e sera ... abruzzo24ore.tv

