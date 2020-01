Gazzetta: il Chelsea aspetta entro oggi una risposta per Mertens. De Laurentiis ci sta pensando (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport non dà nessuna certezza per quanto riguarda la situazione di Dries Mertens e l’interessamento del Chelsea. Il club inglese ha fatto un’offerta al Napoli per l’attaccante belga dal momento che Lampard lo ritiene una pedina importante per completare l’organico del reparto. %-6 milioni subito, perché i Blues non vogliono aspettare giugno. Non è ancora arrivata una risposta, perché è chiaro che, essendo Mertens in scadenza, questa è l’ultima occasione del Napoli per cederlo ricavandoci qualcosa De Laurentiis ci penserà bene, anche perché il giocatore potrebbe ritornare utile da qui al termine della stagione. Il club inglese aspetta una risposta che dovrebbe arrivare entro oggi L'articolo Gazzetta: il Chelsea aspetta entro oggi una risposta per Mertens. De Laurentiis ci sta pensando ... ilnapolista

