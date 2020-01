Dieta di febbraio: i cibi di stagione per dimagrire (Di giovedì 30 gennaio 2020) febbraio è uno dei mesi migliori per iniziare una Dieta, poichè le giornate hanno iniziato ad allungarsi di nuovo e la mente è di nuovo motivata e pronta per l’arrivo quasi imminente della primavera e quindi della bella stagione. Le giornate ancora fredde possono spingere a cercare ancora cibi molto calorici, ma è proprio in questo momento che bisogna liberarsi di tutte quelle tossine che sono state accumulate durante il periodo invernale. Diventa, quindi, importante studiare uno schema adatto alle esigenze del mese di febbraio. Dieta di febbraio Vediamo ora un ipotetico schema settimanale alimentare da seguire nel mese di febbraio per perdere 3-4 Kg. Lunedì Colazione: caffè o tè, 2 uova e 2 salsicce di tacchino. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: insalata di lattuga con pomodori, olive, formaggio e tonno con un filo d’olio extravergine d’oliva. Merenda: un ... notizie

gioiania : A febbraio dieta. - MNaponiello : FESTA DELL’OLIO A SERRE: 15 E 16 FEBBRAIO DEDICATI AL RE DELLA TAVOLA E DELLA DIETA MEDITERRANEA - TerraNuovaEd : #Alimentazione #Microbiota #Salute #Prevenzione #Difese_immunitarie Quattro esperti il 15 #febbraio a #Modena per s… -